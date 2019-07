Facebook wil meer diversiteit in haar personeelsbestand. Over vijf jaar moet ten minste de helft van de medewerkers bestaan uit vrouwen of andere ondervertegenwoordigde groepen. Dat heeft Maxine Williams, diversiteitsdirecteur bij Facebook, aangekondigd.

Van de bijna 38.000 werknemers wereldwijd bij Facebook is 36,9 procent een vrouw. Vijf jaar geleden was dat nog maar 31 procent. Technische jobs worden voor slechts 23 procent ingevuld door vrouwen. Dat is 8 procent meer dan in 2014. zo blijkt uit het jaarlijkse diversiteitsrapport van Facebook.

Het bedrijf wil die percentages verder opkrikken. Williams schrijft in een blogpost zelfs dat ze het aantal vrouwelijke werknemers wereldwijd wil verdubbelen. Of ze effectief streeft naar een aandeel van 73,8 procent vrouwelijke Facebook-werknemers is niet helemaal duidelijk.

Meer concreet (en realistischer) is het engagement om over vijf jaar minstens 50 procent van het personeel te laten bestaan uit vrouwen of andere ondervertegenwoordigde groepen. Daarbij noemt ze onder meer Afro-Amerikanen, Hispanics, mensen met twee of meer etnische achtergronden, mensen met een handicap en veteranen. Voor het personeelsbestand in de Verenigde Staten zijn daarbij nog extra doelen gesteld. Nu behoort ongeveer 43 procent van het Amerikaanse personeel van Facebook tot deze ondervertegenwoordige groepen.

Volgens kenners hebben grote technologiebedrijven moeite om hun personeelsbestand diverser te maken. Vooral bij de meer technische functies zijn blanke en Aziatische mannen duidelijk in de meerderheid.