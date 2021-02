De Belgische IT-dienstverlener Computerland, die sinds vorig jaar deel uitmaakt van de NRB Groep, heeft Filip Michiels aangesteld als Chief Operating Officer (COO).

Filip Michiels (50) is sinds begin deze maand aan de slag bij Computerland. Hij komt over van TUI, waar hij zeven jaar CIO (Chief Information Officer) was. Voordien werkte hij bij Gateway, Lanxess, HDP-Arista en Estée Lauder. Filip Michiels werd in 2019 nog door Data News uitgeroepen tot CIO of the Year. Hij behaalde een masterdiploma computerwetenschappen aan de Universiteit Gent, studeerde daarna bedrijfseconomie aan de Universiteit Antwerpen en IT-management aan de Vlerick Business School.

Voor Filip Michiels biedt de overstap naar Computerland een opportuniteit om de ruim vijfentwintig jaar ervaring die hij heeft opgedaan bij eindklanten in te zetten vanuit de positie van een IT-dienstenleverancier. Bovendien kan hij zijn ondernemingszin en zijn ervaring in grote nationale en internationale bedrijven ten dienste stellen van de groei van Computerland in de NRB Groep.

Deel van NRB Groep

Computerland heeft kantoren in Alleur (Luik), Gosselies (Charleroi) en het Groothertogdom Luxemburg. Het bedrijf realiseert een omzet van 31 miljoen euro en stelt 250 mensen tewerk. Computerland maakt sinds mei 2020 deel uit van de grotere NRB Groep, die ondertusen meer dan 3.200 medewerkers telt en naar verwachting een omzet van 500 miljoen euro zal neerzetten in 2021.

Filip Michiels (50) is sinds begin deze maand aan de slag bij Computerland. Hij komt over van TUI, waar hij zeven jaar CIO (Chief Information Officer) was. Voordien werkte hij bij Gateway, Lanxess, HDP-Arista en Estée Lauder. Filip Michiels werd in 2019 nog door Data News uitgeroepen tot CIO of the Year. Hij behaalde een masterdiploma computerwetenschappen aan de Universiteit Gent, studeerde daarna bedrijfseconomie aan de Universiteit Antwerpen en IT-management aan de Vlerick Business School.Voor Filip Michiels biedt de overstap naar Computerland een opportuniteit om de ruim vijfentwintig jaar ervaring die hij heeft opgedaan bij eindklanten in te zetten vanuit de positie van een IT-dienstenleverancier. Bovendien kan hij zijn ondernemingszin en zijn ervaring in grote nationale en internationale bedrijven ten dienste stellen van de groei van Computerland in de NRB Groep.Computerland heeft kantoren in Alleur (Luik), Gosselies (Charleroi) en het Groothertogdom Luxemburg. Het bedrijf realiseert een omzet van 31 miljoen euro en stelt 250 mensen tewerk. Computerland maakt sinds mei 2020 deel uit van de grotere NRB Groep, die ondertusen meer dan 3.200 medewerkers telt en naar verwachting een omzet van 500 miljoen euro zal neerzetten in 2021.