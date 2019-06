De Fransman Pierre Verdier komt aan het hoofd te staan van Deliveroo België. Dat heeft de maaltijdbezorgingsdienst bekendgemaakt. Hij volgt Mathieu de Lophem op, die begin dit jaar naar D'Ieteren trok.

Verdier werkt sinds 2015 bij Deliveroo, waar hij deelnam aan de lancering van de dienst in Frankrijk. Daarvoor was hij aan de slag bij onder meer Groupon Frankrijk. In België werken vandaag bijna 2.000 restaurants samen met Deliveroo en brengen 2.600 koeriers maaltijden rond in twaalf steden.