Geert Rottier, de voormalige directeur van het enterprise-segment van Proximus, verlaat het bedrijf. 'De cirkel is rond', klinkt het.

Geert Rottier stapte na 15 jaar HP in 2015 over naar Proximus met als doel er de Enterprise Sales afdeling te leiden en te transformeren. 'En die cirkel is nu rond. In die bijna 8 jaren zijn heel wat transformatiestappen genomen en het moment is gekomen om dat nu volledig over te dragen aan het leadership-team van Anne-Sophie Lotgering', zegt Geert Rottier. Fabrice De Windt neemt tijdelijk over, de zoektocht naar een vervanger wordt opgestart.

Onder Rottier werden onder meer de klanten gehersegmenteerd in SMB, Enterprise en outsourcing, en werd voor elk van die segmenten een aangepaste go to market strategie uitgetekend. Met een strategische plaats ook daarin voor het indirecte verkoopskanaal dat nu 10.000 extra klanten telt. Ook de snelle SalesForce-implementatie voor meer dan 1000 medewerkers is een pluim op de hoed van Rottier.

Rottier kijkt met trots terug op de afgelopen periode, de samenwerkingen en de resultaten. 'Maar het is nu tijd voor iets nieuws', zegt Rottier die nu de tijd neemt om na te denken over zijn volgende stap. 'Ik zal een pauze nemen, meer tijd doorbrengen met mijn geliefden en mijn batterijen opladen voor nieuwe avonturen', aldus nog Geert Rottier.

