Hans Haverbeke van Port of Antwerp is ICT & Digital Coach Of The Year

Kristof Van der Stadt is hoofdredacteur bij Data News

Hans Haverbeke, head of data & analytics bij Port of Antwerp, mag zich ICT & Digital Coach of the Year noemen. Organisator Amon reikt de award voor de eerste keer uit.

Hans Haverbeke (Port of Antwerp) © Matthias Van Oost