Na het vertrek van Jeroen Van Godtsenhoven bij SAS, voert de analytics-specialist enkele wissels aan de top door. Heere Blokhuis wordt managing director van SAS BeNeLux, met Ilse Himpe als 'country lead' voor België en Luxemburg.

Sinds 1 januari 2019 zijn de sales-afdelingen van SAS in België, Nederland en Luxemburg ondergebracht in één organisatiestructuur. Jeroen Van Godtsenhoven kwam toen aan het hoofd van die organisatie, maar zette begin deze maand een punt achter een carrière van elf jaar bij softwarebedrijf SAS waarvan ruim vier jaar als managing director voor België en Luxemburg. Sinds dit jaar waren daar ook de Nederlandse activiteiten bij gekomen. Van Godtsenhoven trekt naar het Amerikaanse AI-softwarebedrijf C3.ai waar hij vice president voor de Benelux- en Nordics-regio wordt.

Ondertussen is ook de opvolging bij SAS in kannen en kruiken. Vanaf 1 december wordt Heere Blokhuis managing director van SAS BeNeLux. Hij was al een jaar lang 'country lead' voor Nederland. Specifiek voor de BeLux-regio krijgt Blokhuis er een rechterhand bij: Ilse Himpe schuift door tot country lead BeLux. Ilse Himpe werkt nog maar sinds begin dit jaar voor SAS als sales director public sector. Maar ze bouwde flink wat ervaring op bij Hewlett Packard Enterprise waar ze meer dan 19 jaar aan de slag was in verschillende sales- en marketingfuncties: de laatste jaren als sales director.