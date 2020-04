Henri Vanroelen is de nieuwe Chief Information Officer van de VUB. Hij volgt Xavier Van Moen op die naar KPMG trekt.

Henri Vanroelen krijgt meteen twee duidelijke uitdagingen bij de Vrije Universiteit Brussel. Zo moet hij om te beginnen synergieën gaan realiseren binnen de verschillende afdelingen van de universiteit. Een tweede uitdaging zit vervat in de 2030-visie die elke afdeling binnen de VUB naar een hoger (IT-) niveau wil tillen. "We moeten een eensgezinde visie van radicaal digitaal omarmen. Mijn uitdaging zal zijn om die visie mee te ontwikkelen en uit te voeren", aldus Vanroelen die wel kan verder bouwen op het werk van zijn voorganger. "De afgelopen jaren is er bij de VUB een grote inhaalbeweging geweest op vlak van IT-infrastructuur. Die zou nu redelijk goed op peil zijn", dixit Vanroelen.

Henri Vanroelen is met zijn nieuwe functie weer terug op zijn alma mater. In 1977 koos hij voor de studie burgerlijk ingenieur aan de VUB. In 1982 behaalde hij er zijn Master in de Elektrotechniek. Ook zijn voorganger Xavier Van Moen - nu dus CIO bij KPMG - heeft zijn studententijd aan de VUB doorgebracht. Hij studeerde er Toegepaste Economische Wetenschappen.

Vanroelen startte zijn carrière bij Exxon, waar hij verschillende IT-functies uitoefende in België en de USA. Nadien ging hij aan de slag bij Estée Lauder. Daar was hij tussen 1998 en 2000 Executive Director Global Supply Chain Systems. In 2000 werd hij er Vice President IT. Tussen 2004 en 2006 werkte hij er als Vice President Global Supply Chain Planning and Execution Systems. In 2006 startte hij als Vice President Program Manager Distribution Projects. Tussen 2009 en 2011 was Henri Vanroelen CIO bij de Groep Onafhankelijk Ziekenfonds. In 2011 startte hij als Vice President IT - EMEA bij Ingersoll-Rand. Van maart 2016 tot december 2019 was hij CIO bij SD Worx.

