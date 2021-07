Lucas Brentjens, CEO en mede-oprichter van Yuki, draagt al zijn operationele verantwoordelijkheden over aan Ellen Sano en Rogier van den Heuvel die voortaan samen The Yuki Company leiden. Yuki is sinds vorig jaar in handen van het Noorse Visma.

Lucas Brentjens blijft wel betrokken als board member en zal een adviserende rol krijgen op gebied van productontwikkeling en strategie. Ellen Sano was als Managing Director al operationeel verantwoordelijk voor Yuki België en krijgt daarnaast (Product) Development in haar portefeuille. In 2018 liet Ellen Sano trouwens een stevige indruk na bij de jury als finaliste voor Young ICT Lady of the Year. Rogier van den Heuvel was van zijn kant ook al Managing Director van Yuki Nederland. Dat blijft hij, maar hij krijgt er nu de financiële verantwoordelijkheid van The Yuki Company bij.

De in boekhoudsoftware gespecialiseerde leverancier werd opgericht in 2007 door Arco van Nieuwland, Lucas Brentjens en Sebastian Toet. Sinds augustus 2020 is Yuki in handen van Visma: een Noorse softwaregroep. Voor de overname van Yuki kocht de groep ook al accountancysoftware van Visionplanner en Nmbrs. Visma heeft het sindsdien over 'het meest complete cloud-ecosysteem voor accountants'.

Noorse Visma verankert zich in België

Visma is trouwens al even bezig met een strategische uitbreiding in ons land, specifiek rond cloud-accountancy. Het Belgische Admisol - een vrij klein Gents bedrijf dat online boekhoudtools voor bedrijven en accountantskantoren ontwikkelt - werd eind vorig jaar nog overgenomen. En nog was de groep niet klaar met shoppen, want eind april lijfde Visma ook Syneton in. Syneton werd in 2001 opgericht en biedt kantoorbeheersoftware voor accountantskantoren aan. Financiële details over al die overnames werden trouwens niet meegedeeld.

