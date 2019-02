Hugues De Pra krijgt nieuwe rol bij Cisco

Hugues De Pra werkt al sinds 1999 bij Cisco. Hij startte er als system engineer na zijn studies burgerlijk ingenieur aan de universiteit van Luik. De twee voorbije decennia vervulde hij verschillende verkoop- en managementrollen. In 2010 nam hij de leiding van de datacenteractiviteiten van Cisco in België en Luxemburg.

Innovatieprojecten opstarten

In zijn nieuwe rol als CTTO moet De Pra zorgen voor technologische vernieuwing. Hij zal die rol niet alleen intern vervullen, maar ook door bij partners en klanten van Cisco innovatietrajecten te begeleiden. Dat wil hij doen via hackathons. Cisco Belux heeft al tien coaches opgeleid om hackathons met klanten in goede banen te leiden. Het programma gaat in maart van start.

"We merken dat heel wat bedrijven innovatieprojecten in een parallelle modus opstarten. Het gevolg is dat die volledig losstaan van de kernactiviteiten en de eigen technologie van het bedrijf. Bijvoorbeeld: een nieuwe business unit lanceert een app maar kan inkomsten niet boeken in het ERP-systeem, want die spreekt een andere taal. Dat is behoorlijk onhandig en een rem op slimme en snelle vernieuwing. Als je technologie vlot wil introduceren, moeten je die oude systemen slimmer maken. Bij Cisco hebben we de intelligentielaag losgekoppeld van de infrastructuur zodat we gemakkelijker kunnen integreren, automatiseren en sneller innoveren. Cisco is een softwarebedrijf geworden", zegt De Pra in een persbericht.