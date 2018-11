Ingrid Gonnissen verlaat Orange

Ingrid Gonnissen werd in 2016 chief enterprise officer bij Orange Belgium nadat ze ruim dertig jaar aan de slag was bij Xerox. Nu kondigt ze aan dat ze eind dit jaar Orange verlaat om zich te focussen op haar zelfstandige activiteiten, waaronder bestuursmandaten en missies.

Gonnissen werd dit jaar door Data News uitgeroepen tot ICT Woman of the Year. Recent zette ze ook een nieuw project op poten voor vrouwelijke young potentials die iets willen betekenen in de ICT-wereld.

Gonnissen zal in haar functie vervangen worden door Werner De Laet, momenteel CEO van Orange Luxemburg.