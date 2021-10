Jan Hollez, Chief Technology Officer en mede-oprichter van de Gentse scale-up Deliverect, mag zich ICT & Digital Coach of the Year noemen.

Voor de tweede maal organiseerde ICT-headhuntersbureau Amon een zoektocht naar de ICT & Digital Coach of the Year. 'Met deze award zetten we mensen en bedrijven in de bloemetjes die consequent investeren in talentontwikkeling', zegt initiatiefnemer Christophe VanDriessche. 80 IT'ers nomineerden hun coach voor deze prijs. Zes finalisten - allen geroemd door hun collega's omdat ze talent helpen groeien - mochten zich verdedigen voor een zevenkoppige jury waarin ook Data News vertegenwoordigd is.

Uiteindelijk haalde Jan Hollez, CTO en mede-oprichter van foodtech scale-up Deliverect, over de hele lijn de hoogste score. De jury is er van overtuigd dat hij bewust tijd en middelen investeert in het empoweren van mensen. Hij is een IT'er in hart en nieren, en tegelijk duidelijk een people person. Zo slaagt hij erin een heel aantrekkelijke bedrijfscultuur te creëren voor zijn medewerkers. Hij haalde het van andere coachende leiders bij BMW Group, DPD, Matexi, Napoleon Sports & Casino en Colruyt Groep.

Jan Hollez kreeg zijn award uitgereikt op het This is IT event. Deliverect is duidelijk in een winning mood. Eerder deze maand werd het bedrijf ook al uitgeroepen tot 'Venture Company of the Year' werd en haalde het een nominatie binnen voor de 'Prijs van de Vlaamse regering voor de Scale-up van het Jaar'.

