Jan Vercammen is benoemd tot nieuwe CEO van het Antwerpse IT-bedrijf Rombit. Hij volgt John Baekelmans op, die aan de slag gaat bij Flanders Investment and Trade.

Vercammen was de voorbije 14 jaar actief als CEO bij onder andere Egemin en Dematic. Dat hij nu het roer overneemt bij een Antwerps IT-bedrijf dat sterk actief is in havens en industrie lijkt dus een logische match. Rombit-oprichter Jorik Rombouts: "Jan bouwde tijdens zijn carrière een enorme expertise op in services, automatisering en IoT, in de Antwerpse haven én ver daarbuiten. Bovendien heeft hij een bewezen track record in groei, algemeen en financieel bedrijfsmanagement."

John Baekelmans trekt naar New York

Jan Vercammen volgt als CEO John Baekelmans op die Rombit verlaat voor een nieuwe uitdaging bij Flanders Investment and Trade (FIT). Hij gaat in New York aan de slag als Technologie Attaché Americas van FIT. "Dit is een rol die slechts eens in de 7 à 10 jaar vrij is. Daarom neem ik, veel eerder dan voorzien en met spijt in het hart, afscheid van Rombit", aldus Baekelmans die dit jaar nog de Data News Award 'IoT Innovator of the Year' in ontvangst nam: een erkenning voor met name de veiligheidsarmband Romware.

Vercammen was de voorbije 14 jaar actief als CEO bij onder andere Egemin en Dematic. Dat hij nu het roer overneemt bij een Antwerps IT-bedrijf dat sterk actief is in havens en industrie lijkt dus een logische match. Rombit-oprichter Jorik Rombouts: "Jan bouwde tijdens zijn carrière een enorme expertise op in services, automatisering en IoT, in de Antwerpse haven én ver daarbuiten. Bovendien heeft hij een bewezen track record in groei, algemeen en financieel bedrijfsmanagement."Jan Vercammen volgt als CEO John Baekelmans op die Rombit verlaat voor een nieuwe uitdaging bij Flanders Investment and Trade (FIT). Hij gaat in New York aan de slag als Technologie Attaché Americas van FIT. "Dit is een rol die slechts eens in de 7 à 10 jaar vrij is. Daarom neem ik, veel eerder dan voorzien en met spijt in het hart, afscheid van Rombit", aldus Baekelmans die dit jaar nog de Data News Award 'IoT Innovator of the Year' in ontvangst nam: een erkenning voor met name de veiligheidsarmband Romware.