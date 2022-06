Operating advisor Jeroen Van Godtsenhoven krijgt een senior-rol bij Fortino Capital en is benoemd tot Partner voor België.

Jeroen Van Godtsenhoven startte nog maar in januari als operating advisor bij Fortino Capital. 'In slechts 6 maanden heeft hij onze softwarebedrijven ondersteund om een hogere performantie te bereiken, in het bijzonder bij het binnenhalen van meer klanten. We kijken ernaar uit om met hem samen te werken bij het uitbreiden van onze investeringen', legt Duco Sickinghe, Managing Partner bij Fortino Capital, uit. 'Met zijn professionele achtergrond bij verschillende softwarebedrijven als CCO en CEO, zijn we verheugd om Jeroen Van Godtsenhoven een senior rol toe te vertrouwen', klinkt het nog.

Jeroen Van Godtsenhoven bekleedde diverse senior leidinggevende posities bij SAS in de Benelux en Duitsland. Nadien koos hij voor C3.ai waar hij als General Manager EMEA de Europese salesorganisatie vorm gaf. Hij droeg er ook bij aan de beursgang op NYSE. Van Godtsenhoven is ook voorzitter van de raad van bestuur bij de start-ups Timeseer.ai en MobieTrain. Daarnaast zetelt hij in de raad van bestuur bij VaultSpeed en Metamaze: op de afgelopen Data News Awards nog uitgeroepen tot Tech Startup Company of the Year.

