Trooper-oprichter Elisabet Lamote geeft de CEO-fakkel door aan Jos Donvil die zo zijn carrière een andere wending geeft.

Op 1 juni is Jos Donvil gestart bij Trooper; een start-up die verenigingen helpt om geld in te zamelen. Een opmerkelijke stap voor Donvil, die eerder onder meer 9 jaar CEO was bij Base, 4 jaar CEO bij Voo, en anderhalf jaar bij RSC Anderlecht, eerst als COO en later ook CEO. Maar nu kiest hij dus voor een start-up. 'Voor mezelf was de stap logisch', zegt Donvil, 'enerzijds ben ik op een moment in mijn carrière waar ik de opgebouwde kennis en ervaring wou delen en dan nog liefst in een start-up omgeving. Anderzijds ben ik altijd al actief geweest in verschillende verenigingen, waardoor ik het reilen en zeilen van verenigingen vrij goed ken.'

Co-founder Elisabet Lamote geeft dus nu na 6 jaar de spreekwoordelijke fakkel door. 'Verenigingen hebben via Trooper al meer dan 4,5 miljoen euro ingezameld om hun werking te ondersteunen. Trooper is nu klaar om verder te groeien. En, een start-up opstarten is iets helemaal anders dan een scale-up leiden', aldus Elisabet Lamote. Trooper klokt af op een omzet van ruim 2 miljoen euro.

