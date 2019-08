Vanaf 1 september staat er bij Accenture voor het eerst een vrouw aan de top. Julie Sweet volgt dan interim-CEO David Rowland op.

Vanaf 1 september neemt Julie Sweet de rol op van CEO bij Accenture. Tot op vandaag was ze al CEO van Accenture North America: de grootste markt die goed is voor zowat de helft van alle inkomsten van het consultancybedrijf. Julie Sweet volgt interim-CEO David Rowland op. Die kwam op zijn beurt tijdelijk aan het roer van Accenture na het overlijden van topman Pierre Nanterme eerder dit jaar.

Julie Sweet (51) is meteen de eerste vrouw aan de top bij het bedrijf. Een onderwerp dat haar zelf bezig houdt, want ze is ook lid van de raad van bestuur van Catalyst: een al in 1962 opgerichte non-profit organisatie die sindsdien bedrijven helpt om meer werk te maken van diversiteit op de werkvloer. "Julie is de juiste persoon om Accenture naar de toekomst te leiden, gezien haar sterke kennis van ons bedrijf en haar bewezen vermogen om resultaten te genereren in onze grootste markt", aldus de huidige interim CEO David Rowland in een persbericht.