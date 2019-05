Jurgen Janssens gaat ICT-distributeur Copaco Belgium aansturen als Director. Hij volgt Luc Schulze op die het bedrijf verlaat.

Jurgen brengt een jarenlange ervaring mee uit senior management rollen binnen sales en marketing bij onder meer Canon, HP en Dell EMC. Sinds 2016 was Jurgen werkzaam als consultant bij Niko Group, waar hij de algemene leiding had over de verkoop in binnen- en buitenland. Maar vanaf 13 mei gaat hij de activiteiten van Copaco in ons land verder uitbouwen. Hij rapporteert in die rol aan CEO Iwan Kuijpers.

Copaco is een van de belangrijke ICT-distributeurs in de Benelux en Frankrijk - zowel rond hardware, software, netwerken, diensten als mobiele technologie en ook consumentenelektronica. Copaco Belgium draaide in 2017 - de laatst beschikbare jaarrekening - een omzet van 180 miljoen euro omzet in 2017 met 61 medewerkers op de payroll.