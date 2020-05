Colt Technology Services stelt Keri Gilder aan als CEO. Ze vervangt Carl Grivner, die nu na een periode van vijf jaar aan de top Colt verlaat.

Keri Gilder werkt sinds november 2018 bij Colt als chief commercial officer. Daarvoor bouwde ze een jarenlange carrière uit bij Ciena Communications, waar ze het tot general manager van de emea-regio schopte. Ciena is een Amerikaanse leverancier van apparatuur, software en diensten voor telecommunicatienetwerken.

Bij Colt neemt Gilder nu het roer over van Carl Grivner die nog tot eind juni in dienst blijft om de transitie mee te verzorgen. De uitdaging is niet min, want onder leiding van Grivner maakte Colt een periode van groei en transformatie door. In 2018 betrad Colt onder zijn impuls bijvoorbeeld de Amerikaanse markt. Colt investeerde daarnaast in de integratie met belangrijke cloud service providers (CSP's). "Ik vind het een eer om het leiderschap over Colt over te nemen van Carl. Colt is nu uitstekend gepositioneerd om tot bloei te komen in deze tijd van ingrijpende transformatie", aldus Keri Gilder in het persbericht.

