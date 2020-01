Vanaf 1 februari wordt Koen Van Beneden managing director van het HP BeLux-filiaal. Hij volgt Dirk Slachmuylder op die het bedrijf verlaat en zo meteen een punt zet achter een 30-jarige ICT-carrière.

"Na meer dan 30 jaar actief te zijn in de ICT-business, heb ik de beslissing genomen dat dit het juiste moment is om er uit te stappen", schrijft Dirk Slachmuylder in een persoonlijke blog. Hoe zijn toekomst er uit ziet, laat hij wat in het midden. Al geeft hij in zijn blog wel aan dat hij graag een coachende rol opneemt rond management en authentiek leiderschap én allicht in een nieuw avontuur terechtkomt waarin hij elke dag passie terugvindt.

Dirk Slachmuylder. © HP

Dirk Slachmuylder was sinds augustus 2015 de managing director van HP BeLux en daarvoor ook al vier jaar als country director Belux voor de 'printing & personal systems group' binnen HP. Hij ruilde in 2011 zijn job als sales director corporate market binnen Proximus in voor een nieuwe utdaging bij HP.

Koen Van Beneden volgt nu bij HP Dirk Slachmuylder op. Koen is aan zijn twaalfde jaar bij HP bezig en is sinds augustus 2015 general manager voor personal systems BeLux. Maar ook daarvoor nam hij al verschillende leidinggevende rollen binnen HP op zich. Voor hij bij HP aan de slag ging was hij hoofd van de marketing rond Umicore Solar Team.

"Na meer dan 30 jaar actief te zijn in de ICT-business, heb ik de beslissing genomen dat dit het juiste moment is om er uit te stappen", schrijft Dirk Slachmuylder in een persoonlijke blog. Hoe zijn toekomst er uit ziet, laat hij wat in het midden. Al geeft hij in zijn blog wel aan dat hij graag een coachende rol opneemt rond management en authentiek leiderschap én allicht in een nieuw avontuur terechtkomt waarin hij elke dag passie terugvindt.Dirk Slachmuylder was sinds augustus 2015 de managing director van HP BeLux en daarvoor ook al vier jaar als country director Belux voor de 'printing & personal systems group' binnen HP. Hij ruilde in 2011 zijn job als sales director corporate market binnen Proximus in voor een nieuwe utdaging bij HP.Koen Van Beneden volgt nu bij HP Dirk Slachmuylder op. Koen is aan zijn twaalfde jaar bij HP bezig en is sinds augustus 2015 general manager voor personal systems BeLux. Maar ook daarvoor nam hij al verschillende leidinggevende rollen binnen HP op zich. Voor hij bij HP aan de slag ging was hij hoofd van de marketing rond Umicore Solar Team.