Koen Vandaele is nieuwe voorzitter van CIONET Belgium

Koen Vandaele zal de komende drie jaar de Belgische afdeling van CIO-netwerkvereniging CIONET aansturen. Paul Danneels, Chief Transformation Officer bij FEDNOT, gaf de spreekwoordelijke fakkel dinsdagavond door op het CIONET 'What's next?' event. Het netwerk verder laten groeien en gemeenschappelijke discussie-onderwerpen vinden: dat is waar hij in eerste instantie werk van wil maken.

Koen Vandaele is sinds februari vorig jaar de CIO van de Mediahuis Groep (Mediahuis en Telegraaf Media Group). Daarvoor was hij ook al ruim drie jaar Director ICT & Digital Classifieds bij Mediahuis dat onder meer Het Nieuwsblad, De Standaard en Gazet Van Antwerpen uitgeeft.