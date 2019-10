Het Nederlandse telecombedrijf KPN heeft Joost Farwerck aangesteld als nieuwe CEO en voorzitter van de raad van bestuur. Dat meldt het bedrijf daags nadat het de voorgenomen benoeming van ex-Proximus-CEO Dominique Leroy voor die functie ingetrokken had.

Joost Farwerck (54) is sinds 2014 COO van KPN. Momenteel is hij ook interimvoorzitter bij de Nederlandse telecomoperator. Hij wordt CEO op 1 december. Farwerck kan rekenen op een basissalaris van 875.000 euro per jaar, dat aangevuld wordt met bonussen. "Joost kent het bedrijf van binnen en buiten en de omgeving waarin de onderneming werkt. Met Joost als CEO is de toezichtsraad ervan overtuigd dat er goede vooruitgang gemaakt zal worden met de verdere ontwikkeling en uitvoering van de strategie van KPN", zegt Duco Sickinghe, voorzitter van de toezichtsraad.

KPN heeft voorts Chris Figee aangesteld als financieel directeur vanaf 1 februari 2020 en gaat de raad van bestuur uitbreiden. Huidig financieel topman Jan Kees de Jager vertrekt op 1 maart.

Leroy opzij geschoven

Dominique Leroy kondigde begin deze maand haar vertrek als CEO van Proximus aan. Aanvankelijk zou zij vanaf 1 december aan de slag gaan als topvrouw van KPN, maar dat gaat dus niet door. KPN verwees voor de beslissing om Leroy opzij te schuiven naar de onduidelijkheid en onvoorspelbaarheid van de procedures die tegen haar in België lopen. Sickinghe zegt daarover vandaag dat de toezichtsraad van KPN "recentelijk te maken kreeg met een aantal onverwachte uitdagingen rond de opvolging van de CEO". "

Leroy kwam onder vuur te liggen nadat bekend raakte dat ze op 25 juli de opdracht gaf om een aandelenpakket van Proximus ter waarde van ruim 285.000 euro te verkopen op 1 augustus. Naar die transactie loopt een onderzoek van beurswaakhond FSMA en van het openbaar ministerie. Op donderdag 19 september vonden op vraag van het Brusselse gerecht huiszoekingen plaats in de woning van Leroy en op haar kantoor bij Proximus. Het vertrek van een CEO wordt als koersgevoelige informatie beschouwd. Leroy zelf ontkent dat ze handelde met voorkennis.