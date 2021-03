Miraclon, een carve-out van Kodak, heeft een nieuwe Global CIO aangesteld. De Belg Kris Van Roey stuurt er sinds deze maand de IT-afdeling aan.

In 2018 verkocht Kodak de Flexographic Packaging Division aan investeringsmaatschappij Montagu. De flexografische producten, waaronder het vlaggenschip Kodak Flexcel NX System, wordt sindsdien ontwikkeld, geproduceerd en verkocht aan de verpakkingssector onder de bedrijfsnaam Miraclon. De IT-afdeling van deze carve-out van Kodak wordt sinds deze maand geleid door Kris Van Roey die er aangesteld is tot Global CIO.

Kris Van Roey was een tiental maand Group Processes Digitalization Manager bij Eurofins, maar was eerder twee jaar lang General Manager IT bij Toyo Ink Europe, het voormalige Arets Graphics. Nog daarvoor bouwde hij een bijna 14-jarige IT-carrière op bij Atlas-Copco. Tien jaar werkte hij vanuit China, in verschillende rollen.

Miraclon heeft haar hoofdkwartier in Brussel. Het bedrijf telt zo'n 350 werknemers, verspreid over 10 locaties.

