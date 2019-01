Kris Verheye trekt naar Infradata. © .

Sinds juni 2017 was Kris Verheye Country Sales Director bij de BeLux-afdeling van Econocom. Bij Infradata wordt hij Commercial Director; "een uitdaging die ik absoluut niet kon laten liggen en waar ik enorm veel zin in heb", vertelt Verheye aan Data News. "Er is recent bij Infradata een nieuwe investeerder (private equity) met grote ambities. Het doel is van Infradata de grootste 'Cloud en Cybersecurity' speler te maken in Europa tegen 2025 door een agressieve acquisitiestrategie en een versnelde organische groei. Ik ben heel blij dat ik daar mag aan meehelpen", aldus Kris Verheye.

Verheye was voor zijn passage bij Econocom verantwoordelijk bij Huawei voor de Belgische enterprise activiteiten waar hij in 2015 aan de slag ging. Eerder was hij een jaar lang coo bij Fujitsu Benelux en werkte hij veertien jaar voor Belgacom (vandaag Proximus) waar hij onder meer Telindus Nederland leidde en vice president Enterprise Business Unit Corporate Division was.

Infradata is sinds 2009 actief in België en viert dus de tiende verjaardag. De groep is actief in 7 landen met een 200-tal engineers. Belangrijke referenties in vooral cybersecurity, cloud networking en managed services zijn onder meer AXA, Accor Hotels, Airbus, BBC, Booking.com, ArcelorMittal, Bayer.