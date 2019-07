Luc Verhelst verlaat eind augustus Metallo Group waar hij vier jaar lang aan de slag was als interim CIO.

Eind augustus loopt het contract van Luc Verhelst als interim CIO bij Metallo Group af en verlaat hij het bedrijf dat gespecialiseerd is in metaalrecyclage. Luc Verhelst kijkt tevreden terug op zijn gereden parcours. "Ik ben er 4 jaar geleden in moeilijke omstandigheden gestart maar ben er in geslaagd om op enkele jaren tijd de IT van Metallo terug op de kaart te zetten en hen te introduceren in een aantal mooie digitalisatietrajecten", laat Verhelst weten aan Data News.

Luc Verhelst wil zich vanaf september toeleggen op nieuwe opportuniteiten als CIO, bij voorkeur met een nadruk op de IT risk aspecten. Niet toevallig want hij is ook gecertifieerde IT tisk adviseur (ISACA - CGEIT). Voor zijn job bij Metallo Group, was Verhelst ook al CIO bij het European Medicines Agency, Truvo, LCM, en Kind en Gezin waar hij destijds door Data News werd verkozen tot IT Manager van het jaar. Bij Isabel was hij als COO ook verantwoordelijk voor de dagelijkse succesvolle uitvoering van een zeer groot aantal B2B-betalingen en overzag hij er de hele operations. Luc Verhelst is ook ere-voorzitter van de CIO-community MIT-Club.