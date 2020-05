DronePort, de campus in Sint-Truiden voor technologiebedrijven die actief zijn in de bemande en onbemande luchtvaartsector, heeft Kris Van den Bergh aangetrokken als CEO.

Met Kris Van den Bergh haalt Droneport een ervaren luchtvaartmanager en -entrepreneur binnen. Zijn duidelijke opdracht is om de dronecampus in Sint-Truiden naar een internationaal niveau te tillen en er dé referentie in de dronewereld van te maken. Droneport - die haar deuren opende in december 2018 - is een initiatief van de Limburgse Investeringsmaatschappij (LRM), stad Sint-Truiden, POM-Limburg en JK Invest en is gevestigd op de voormalige militaire vliegbasis in Brustem (Sint-Truiden). Op deze locatie werken start-ups, groeibedrijven, scholen en kenniscentra samen aan een innovatieve toekomst voor de luchtvaartsector.

Kris Van den Bergh volgt Mark Van Look op die zijn carrière een nieuwe wending zal geven. Van den Bergh is van oorsprong lijnpiloot en graduate van de Harvard Business School. Na het faillissement van Sabena kwam hij terecht bij Airbus in Toulouse als verantwoordelijke voor de opleiding A380. Nadien nam hij samen met een vennoot de Sabena Flight Academy over, die in 2008 werd verkocht.

Sinds 2010 is Van den Bergh ook actief als investeerder en coach in enkele Vlaamse start-ups en scale-ups, waaronder spelers in de luchtvaartsoftware en drones. Hij is ook nog steeds actief piloot en instructeur.

