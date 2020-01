Wim Vochten, oprichter van Xplus, geeft na 10 jaar de fakkel door aan Ludo Wijckmans, ex-CEO van de Xylos-groep. Aan hem de taak om het consultancybedrijf versneld te laten doorgroeien.

Xplus is een consultancybedrijf dat zich toelegt op bedrijfs- en ICT-architectuur, digitale transformatie en change management. Momenteel stelt het bedrijf dat 10 jaar geleden opgericht werd een honderdtal medewerkers tewerk, verspreid over kantoren in Antwerpen, Brussel, Parijs, Breda en Luxemburg. Maar de ambitie reikt verder: Xplus wil snel doorgroeien naar een Europese dienstenleverancier met enkele honderden consultants.

En dat is precies de reden waarom Ludo Wijckmans aangetrokken is om de CEO-rol van Xplus waar te nemen. "Hij beschikt over een ruime ervaring en de juiste fit om die groei te realiseren", zegt oprichter Wim Vochten. Wijckmans was algemeen directeur bij Xylos van 1984 tot 2004. Nadien trok hij naar Microsoft waar hij onder meer verantwoordelijk was voor de telecombranche op EMEA-niveau. Later keerde hij terug naar Xylos, waar hij na het vertrek van Luk Denayer opnieuw CEO werd.

Wim Vochten zal zich nu voornamelijk richten op de inhoudelijke samenwerking tussen de consultants in de verschillende nationale en internationale projecten. Hij wordt ook voorzitter van de Raad van Bestuur. Xplus realiseerde vorig boekjaar een omzet van 17,8 miljoen euro met 108 medewerkers.

