Marnix De Troyer ruilt zijn CEO-job bij Devoteam Management Consulting BeNeLux in voor de job van general manager bij Contraste Europe Advisory Services.

Contraste Europe Advisory Services is een nieuwe entiteit binnen het consultancybedrijf Contraste dat volledig onafhankelijk zal opereren. De nieuwe afdeling richt zich op CxO's en zal strategisch businessadvies leveren. Dat moet op die manier ook voor nieuwe business-opportuniteiten zorgen die aansluiten bij de bestaande IT-consultancydiensten van Contraste. Contraste Europe Advisory Services zal strategische adviesdiensten bieden rond digital transformation, de agenda van de CIO, operational excellence en customer experience, maar zeker ook rond M&A (Due Diligence en de integratie van overnames en fusies).

De afdeling zal vanaf 1 april geleid worden door Marnix De Troyer. Tot vorig jaar was die CEO van Devoteam Management Consulting BeNeLux, dat hij vier jaar geleden oprichtte. Daarvoor deed hij al de nodige ervaring op bij onder meer Capgemini, Ordina, Deutsche Bank, Crelan en Dexia en dat in verschillende managementfuncties. Dit jaar viel De Troyer nog in de prijzen bij de CEO Today Europe Awards in de categorie 'Management & Strategy'.

