Matthias Dobbelaere-Welvaert verlaat deJuristen, het legaltechbedrijf dat hij in 2010 oprichtte. Mathias Baert neemt vanaf 1 mei de dagelijkse leiding over. De Cronos Groep, dat al de helft van de aandelen in handen had, verwerft vanaf heden een meerderheidsbelang.

Matthias Dobbelaere-Welvaert startte deJuristen als alternatief voor de meer klassieke juridische dienstverleners waaronder advocatenkantoren: "In 2010 lag de markt open. Advocatenkantoren onderschatten toen het belang van online marketing, duidelijke taal en scherpe tarieven. Op dat vlak hebben de meeste kantoren een grote inhaalslag gemaakt". Dobbelaere-Welvaert maakt nu plaats voor de verdere professionalisering van het kantoor: "Ik kijk met een heel warm hart terug naar de jaren bij deJuristen, de mensen die er werken, en de mooie klanten die we mochten ondersteunen. Door het partnership met De Cronos Groep maakte deJuristen een enorme groeispurt op het gebied van technologie en kwaliteit van de dienstverlening. Voor mij is het nu tijd voor een nieuw verhaal".

Dat verhaal start voor Dobbelaere-Welvaert met nieuwe initiatieven in legal tech & legal design. Daarnaast werkt hij aan de verdere uitbouw van projecten zoals de stichting 'the Ministry of Privacy'. Met die privacyorganisatie startte Dobbelaere-Welvaert onder meer de crowdfundingcampagne 'Stop de Vingerafdruk'. Daarmee wil hij de wet die vingerafdrukken op de elektronische identiteitskaart verplicht, aanvechten bij het Grondwettelijk Hof. De privacyjurist zal zich blijven inzetten voor de stichting, waarmee hij onder meer ook de Europese beslissing om vingerafdrukken op eID's te verplichten en de invoering van de digitale meter wil aanvechten.

Mathias Baert, voormalig legal counsel van Argenta, neemt vanaf 1 mei de dagelijkse leiding van deJuristen over: "Wij danken Matthias Dobbelaere-Welvaert voor de uitbouw van het kantoor en wensen hem veel succes in zijn nieuwe initiatieven. Wat deJuristen betreft geloven we meer dan ooit dat er plaats is in de markt voor een kwalitatief juridische nichespeler en gaan we, met de steun van De Cronos Groep, volop verder investeren in de uitbreiding van onze capaciteiten en dienstverlening".