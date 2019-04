Mieke De Ketelaere ruilt SAS in voor een nieuwe uitdaging bij imec. Vanaf 16 mei wordt ze er Program Director Artificial Intelligence.

Na bijna 8 jaar bij SAS trekt Mieke De Ketelaere nu naar imec. De voormalige Director Customer Intelligence West-Europe en het afgelopen jaar ook Ethical AI Evangelist bij SAS moet bij imec de kennis en werking rond artificial intelligence gaan centraliseren. Vanaf 16 mei neemt ze officieel de rol aan van Program Director Artificial Intelligence waarbij ze rapporteert aan Rudy Lauwereins.

"Het is echt de bedoeling om AI helemaal op de kaart te zetten bij imec, een community uit te bouwen en ook de relatie met de politiek te onderhouden", vertelt Mieke De Ketelaere die ook lid is van de federale AI-expertengroep. "Maar daarnaast is een van mijn andere taken ook om mee te bepalen met welke technologische partners imec in zee moet gaan", aldus De Ketelaere. Vorig jaar was Mieke De Ketelaere nog een van de genomineerde dames voor ICT Woman of the Year.