NGData wijst oprichter naar de uitgang

Zowat een jaar geleden kopten we nog dat NGData 16 miljoen euro ophaalde in een Series C-investeringsronde voor internationale expansie. Omdat die expansie niet volledig loopt zoals voorzien en de resultaten tegenvallen, wordt CEO en oprichter Luc Burgelman nu naar de uitgang gewezen. De Raad Van Bestuur besliste eerder al om een managementwissel door te voeren. Ook heel wat andere topmensen verlaten in het kader daarvan het bedrijf.

Het dagelijks bestuur wordt nu tijdelijk overgenomen door Jurgen Ingels, mede-oprichter van NGData. Ondertussen wordt er volop naar een nieuwe CEO gezocht. In een persbericht houdt NGData eraan om Luc Burgelman te bedanken voor zijn jarenlange inzet om van het bedrijf een betrouwbare partner te maken voor de vele klanten en gebruikers van NGData.

In datzelfde bericht benadrukt de Raad Van Bestuur dat het bedrijf financieel gezond is en dat het kan rekenen op een stabiele klantenbasis en recurrente kasstromen. Die grote klanten zitten voornamelijk bij banken en mediabedrijven. In eigen land zijn onder meer Telenet en Belfius klant.Vorig jaar haalde NGData nog een Amerikaans data-analysebedrijf in huis.