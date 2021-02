Op de lijst met knelpuntberoepen staan naar vaste gewoonte heel wat ICT-functies. Maar tegelijk zijn er veel meer ICT-werkzoekenden dan openstaande vacatures. Hoe komt dat?

VDAB lijst zes verschillende ICT-functies op als knelpuntberoep. Drie daarvan zijn statistisch zware knelpuntberoepen: 'bedrijfsanalist ICT', 'Integratie en implementatie expert ICT' en 'analist ontwikkelaar ICT'. De overige drie zijn 'verantwoordelijke ICT', 'netwerkbeheerder' en 'databankbeheerder', maar alle zes staan ze al jaren op de lijst met knelpuntberoepen

Maar als we kijken naar het aantal vacatures dat eind december open staat, dan gaat het voor die zes functies samen om 1157 jobs, terwijl er op hetzelfde moment 3.934 niet werkende werkzoekenden zijn voor die groep. Voor alle zes knelpuntberoepen is er meer aanbod dan vraag. Zo telt 'analist-ontwikkelaar' als grootste groep 572 openstaande vacatures (eind december), met 1253 niet-werkende werkzoekenden (eind december)

Bij de VDAB benadrukt men dat de vacatures voor eind december misschien wel het recentst zijn, maar slechts een momentopname betekenen. Bovendien is december doorgaans een maand met relatief weinig vacatures en zegt dat niets over hoe lang zo'n vacature open staat. Voor de functie 'analist-ontwikkelaar' zijn er in heel 2020 bijvoorbeeld 2690 vacatures binnengekomen.

Functie Vs. concrete jobinhoud en ervaring

Maar dat er meer werkzoekenden dan vacatures zijn in ICT-gerelateerde knelpuntberoepen heeft ook veel te maken heeft met specifieke competenties die niet noodzakelijk vasthangen aan een omlijnd jobprofiel, klinkt het bij de VDAB. Affiniteit met bepaalde sectoren, maar ook ervaring spelen een grote rol.

Bovendien was 2020 op zijn zachtst gezegd een vreemd jaar. Daardoor waren er voor ICT minder vacatures, maar verdween de krapte op de markt niet. 'In september, dus na de eerste golf, merkten we dat er iets minder vraag naar ICT'ers was, maar de werkgevers bleven wel veeleisend waardoor sommigen eerder senior profielen dan juniors vroegen,' zegt Els Vangeel, stafmedewerker van de studiedienst van de VDAB.

Ook wanneer de arbeidsmarkt weer wat ruimer wordt, verwacht de organisatie dat bedrijven hun eisen hoog houden. 'Onze consulenten zien dat ook bij mensen die worden opgeleid tot ICT'er: werkgevers geven de voorkeur aan mensen met ervaring.'

Business en IT

'Tegelijk vragen werkgevers naast de puur ICT-matige competenties vaak ook affiniteit met de business, of tenminste de bereidheid om zich daar in te werken.' Denk daarbij aan ICT'ers in logistiek, HR of chemie. Zulke kennis valt niet altijd in een profiel vast te timmeren, maar speelt bij individuele werkgevers vaak wel een rol.

Ook bevinden sommige jobs zich op een kruispunt van IT en business. 'Een beroep als data-analist, dat kan een socioloog of econoom zijn die data minded is, of iemand met een IT-achtergrond die zich inwerkt in bepaalde materie. Bij jobs waar business en ICT worden gecombineerd is het daarom soms lastig om de juiste match te vinden,' zegt Vangeel.

