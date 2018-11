Nieuw IT-hoofd bij Mercedes-Benz BeNeLux

Mercedez-Benz (Daimler) heeft Tim Van Havenbergh aangetrokken om de BeNeLux IT-afdeling te gaan leiden. Vanaf 1 december wordt hij het nieuwe Head of IT van de BeNeLux-cluster en lid van het Europese management team van Christel Plessers. Hij volgt Jan Jutte op die na een carrière van 33 jaar bij de Nederlandse IT-afdeling en sinds kort ook in de BeNeLux-cluster met pensioen gaat.

Tim Van Havenbergh (42) zal zijn werktijd verdelen over Brussel en Nieuwegein in Nederland, dicht bij Utrecht. Hij komt over van Continental Foods waar hij tot nu verantwoordelijk was voor alle zakelijke applicaties van de groep. Daarvoor was hij onder meer ook verantwoordelijk voor de carve-out van alle IT-diensten van Campbell Soup Company in de Verenigde Staten naar een nieuwe outsourcing partner. Bij Campbell Soup Company startte hij in 2012 in de vestiging in Puurs als business process manager om een jaar later door te groeien tot Belgische IT-manager. Van 2003 tot 2012 was hij ook al IT Manager bij Menken NV.

Tim Van Havenbergh is gehuwd, vader van 3 zonen, en gepassioneerd door technologie en voetbal.