Nieuwe CEO bij Flow Pilots

Flow Pilots voert een wissel door aan het hoofd van het bedrijf. Dewi Van De Vyver, tot voor kort nog COO, schuift door naar de positie van CEO. Ze vervangt in die functie Koen Pellegrims, die zich voortaan om innovatie en business development bekommert. Dewi Van De Vyver was ook actief betrokken bij de opstart van het bedrijf in 2011.

Flow Pilots positioneert zich als een expert in het begeleiden en uitvoeren van digitale innovatietrajecten. Onder meer Agfa, Axa, Soudal, Belfius en Sodexo zijn klant aan huis. "We willen nu een volgende groeifase inzetten, en bij nog meer bedrijven nog vroeger aan boord komen om succesvolle digitale transformaties te realiseren", zegt de nieuwe CEO die eigenlijk licentiate in Communicatiewetenschappen is. In 2007 zette ze de stap naar de ICT-sector en deed ze de nodige ervaring op bij onder meer Sethys, Niscayah en later Stanley Security Solutions.

Bij Flow Pilots werken momenteel een 30-tal mensen. De bedoeling is om het team in de komende maanden verder uit te breiden. Het Antwerpse bedrijf maakt sinds 2017 deel uit van de groep CipalSchaubroeck.