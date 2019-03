Nieuwe CIO bij pakjesdienst DPD

DPD heeft in Wim Nagels een nieuwe Chief Information Officer voor de Belgische vestiging gevonden. Tot vorige maand was hij nog aan de slag bij Ontex als verantwoordelijke voor de IT-infrastructuur en IT-operations en het uittekenen van de cloud & data center strategie.

Voordien werkte hij 4,5 jaar bij A.Schulman als ICT Director EMEA en later als Global ICT Director Service & Delivery. In 2012 werd hij door Data News ook bekroond tot 'ICT Manager of the Year' in de categorie 'grote bedrijven'.

DPD is met 700 voertuigen in België en Luxemburg een van de belangrijke spelers in de competitieve markt van nationale en internationale pakjesleveranciers. In ons land telt het bedrijf met hoofdzetel in Mechelen naar eigen zeggen meer dan 450 medewerkers. Naast de vestiging in Mechelen zijn er ook depots in Aalter, Flémalle en Courcelles.