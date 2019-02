Nieuwe directeur bij Plat4mation

Stef Knaepkens kan prat gaan op een rijkgevulde carrière met heel wat ervaring in onder meer consultancy, program management, service en sales management. Zo was hij onder meer Vice President Sales bij BrandNewHealth en International Business Unit Manager bij SD Worx. Maar eerder was hij ook bijna 3 jaar Managing Partner van Kite Consultants en ruim 9 jaar Managing Director Belux bij Quint Wellington Redwood.

"Ik wilde nu absoluut aan de slag met ServiceNow, omdat het platform zeer goed aansluit bij de uitdagingen rond servitization", aldus Stef Knaepkens die dan bij Plat4mation zeker aan het goede adres zit. Plat4mation levert uitsluitend diensten op basis van en rond het ServiceNow-platform en onderscheidt zich door voor alle modules de nodige expertise in huis te hebben. Met App4mation heeft het bedrijf ook een aparte business unit voor maatwerktoepassingen in het ServiceNow-platform.