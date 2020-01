Nicolas Locoge wordt vanaf 1 maart de nieuwe directeur-generaal van CIBG: het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest. Marc Van den Bossche wordt adjunct-directeur-generaal.

Nicolas Locoge, momenteel nog algemeen directeur van de ondersteunende diensten van de Kanselarij van de Eerste Minister van België, wordt de nieuwe directeur-generaal van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest. Vanaf 1 maart neemt hij zijn taken op. Hij volgt hiudig directeur-generaal van het CIBG, Hervé Feuillien, op die officieel uit zijn functie stapt op 1 april na een carrière van maar liefst 30 jaar.

Nicolas Locoge was van 2014 tot 2017 Hoofd van de Stafdienst ICT bij de Kanselarij van de Eerste Minister nadat hij er in 2007 startte als ingenieur. Daarvoor was hij ruim 2 jaar aan de slag bij Fedict: het huidige BOSA. En nog eerder deed hij ook al meer dan 6 jaar ervaring op als ICT-manager bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

Er komt ook een nieuwe adjunct-directeur-generaal. Dat wordt Marc Van den Bossche, huidig Service Head van Brussel Preventie en Veiligheid. Hij start officieel op 1 februari. Hun voornaamste taak zal erin bestaan de digitalisering van het Brusselse gewest op een efficiënte en intelligente manier verder te begeleiden.

