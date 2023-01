ICT-distributeur Infinigate heeft Kris Van den Bergh aangesteld als Senior Managing Director Benelux en Managing Director Belgium.

Kris Van den Bergh beschikt over een heel wat ervaring in cybersecurity, zowel aan de kant van distributie als aan de kant van de leverancier. Bijna 12 jaar was Van den Bergh bij Exclusive Networks aan de slag in verschillende rollen: eerst als General Manager BeLux, nadien als Regional Director voor de Benelux- en DACH-regio en later ook voor Noord-Europa. Het was hij die in 2010 de Belux-entiteit van Exclusive Networks oprichtte. Daarvoor deed Kris Van den Bergh ervaring op bij onder meer Computer 2000, USRobotics en Netasq. Ook voor IronPort (Cisco) en Zscaler was hij enige tijd Regional Manager Benelux.

Nuvias en Deltalink worden geïntegreerd

Infinigate wil dé Europese nummer één distributeur worden in cybersecurity, netwerkbeveiliging en cloud security. Het bedrijf groeit sterk via overnames. 'De Benelux is een zeer belangrijke groeiregio voor ons. Na de overname van Nuvias en Deltalink hebben we een aanzienlijke voetafdruk en groeimogelijkheden in de regio en zijn we nu hard aan het werk om de juridische entiteiten te integreren in één Infinigate', zegt Thomas Hagelid, VP Benelux & Nordics bij Infinigate. De aanstelling van Kris Van den Bergh kadert ook mee in die plannen, zo verduidelijkt Hagelid nog.

De Infinigate Group is opgericht in 1996 in Zwitserland, en telt ondertussen kantoren in 30 landen. De groep telt zo'n 1.200 medewerkers, waarvan de helft technische kennis heeft.

