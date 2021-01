Jacques Platieau, voormalig general manager van IBM Belux, is aangetrokken door NRB om mee de commerciële strategie en organisatie voor de volgende vijf jaar uit te tekenen.

Het nieuwe jaar brengt een nieuwe job voor Jacques Platieau (61) die meer dan tien jaar lang IBM Belux leidde. Sinds 1 januari is hij lid van het directiecomité van de NRB-groep. Samen met Marc De Groote zal hij de commerciële strategie en organisatie (her)bekijken om zo het strategisch bedrijfsplan voor de komende vijf jaar mee vorm te geven en te realiseren.

Daarnaast vervoegt ook Melchior Wathelet (43) het directiecomité als vertegenwoordiger van de filialen van de groep. Wathelet is al sinds 2015 CEO van Zorgi. Dat is het het filiaal van de NRB Groep dat zich richt op de zorgsector en ontstaan is uit de fusie van Xperthis en Infohos. Melchior Wathelet zal onderzoeken hoe groepssynergiën gegenereerd kunnen worden, en die rol combineren met zijn CEO-functie.

"Jacques Platieau en Melchior Wathelet versterken ons met het oog op de strategische uitdagingen waar we voor staan", zegt Pascal Laffineur, Chief Executive Officer van de NRB Groep, in een persmededeling. "In 2021 zal de NRB Groep een omzet van meer dan 500 miljoen euro realiseren met ruim 3.200 medewerkers. Om deze versnelde groei aan te kunnen, is een specifieke focus binnen het directiecomité nodig", aldus Laffineur.

