Op zoek naar een (nieuwe) job in IT? Dan moet je op 6 oktober zeker eens langslopen op 'A Taste for IT'. En wie weet, krijg je er nog een tweesterrendiner voor twee bovenop om die nieuwe job te vieren.

Op 6 oktober organiseert Data News het gloednieuwe jobevent 'A Taste for IT': de enige Belgische jobbeurs voor IT- en digitale profielen. Tussen 15u30 en 18u30 verwelkomen onze standhouders je graag om kennis te maken én je te vertellen welke jobs zij in de aanbieding hebben voor jou. 'A Taste for IT' vindt plaats in de inspirerende en tegelijk ook smakelijke omgeving van Gare Maritime Food Market in Brussel: vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en met voldoende parking in de onmiddellijke buurt.

Het wordt dé kans om kennis te maken met IT-werkgevers en tegelijkertijd je persoonlijke netwerk uit te bouwen. En wie weet sla je niet alleen een nieuwe job aan de haak, maar ga je ook aan de haal met een voucher voor een all-in diner voor twee in het tweesterrenrestaurant Pastorale van chef Bart De Pooter. Da's pas een manier om een nieuwe uitdaging uitgebreid te vieren!

Een bezoek aan 'A Taste for IT' is uiteraard helemaal gratis, maar registratie is wel verplicht. Dat kan via https://www.atasteforit.be waar je ook alle verdere praktische informatie over het event vindt. De redactie én de deelnemende bedrijven kijken er naar uit om jullie op 6 oktober te ontmoeten.

Registratie is gratis: https://www.atasteforit.be © DN

Op 6 oktober organiseert Data News het gloednieuwe jobevent 'A Taste for IT': de enige Belgische jobbeurs voor IT- en digitale profielen. Tussen 15u30 en 18u30 verwelkomen onze standhouders je graag om kennis te maken én je te vertellen welke jobs zij in de aanbieding hebben voor jou. 'A Taste for IT' vindt plaats in de inspirerende en tegelijk ook smakelijke omgeving van Gare Maritime Food Market in Brussel: vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en met voldoende parking in de onmiddellijke buurt.Het wordt dé kans om kennis te maken met IT-werkgevers en tegelijkertijd je persoonlijke netwerk uit te bouwen. En wie weet sla je niet alleen een nieuwe job aan de haak, maar ga je ook aan de haal met een voucher voor een all-in diner voor twee in het tweesterrenrestaurant Pastorale van chef Bart De Pooter. Da's pas een manier om een nieuwe uitdaging uitgebreid te vieren!Een bezoek aan 'A Taste for IT' is uiteraard helemaal gratis, maar registratie is wel verplicht. Dat kan via https://www.atasteforit.be waar je ook alle verdere praktische informatie over het event vindt. De redactie én de deelnemende bedrijven kijken er naar uit om jullie op 6 oktober te ontmoeten.