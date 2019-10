Het is onrustig bij een van 's werelds grootste makers van apparatuur voor bitcoin-mining. Het Chinese Bitmain heeft oprichter en directeur Micree Ketuan Zhan onverwacht de laan uit gestuurd. De aanleiding is niet bekend.

Zhan wordt vervangen door mede-oprichter Jihan Wu, meldt CoinDesk.com. De nieuwssite over virtueel geld heeft een interne e-mail van Bitmain aan zijn werknemers in handen gekregen. Daarin schrijft Wu: "Geen enkele medewerker van Bitmain zal nog opdrachten van Zhan aannemen, of deelnemen aan bijeenkomsten die hij organiseert. Als iemand dit overtreedt, kan Bitmain ontslag overwegen."

Zhan en Wu hadden Bitmain zes jaar geleden samen opgericht. Bitmain probeerde ruim een jaar geleden een notering aan de beurs in Hongkong te krijgen, maar dat mislukte. Het bedrijf wilde honderden miljoenen binnenhalen. Zhan had destijds 36 procent van de aandelen in handen. De totale waarde van Bitmain wordt geschat op zo'n 15 miljard dollar.

Virtuele munten als de bitcoin zijn gebaseerd op een collectief logboek, de blockchain. Daarin worden alle transacties bijgehouden. Om elke aanvulling veilig te verwerken, moet een complexe wiskundige formule worden opgelost. Dat heet minen of delven. Wie als eerste de oplossing vindt, krijgt een beloning. Over de hele wereld staan enorme bedrijfspanden vol computersystemen, die non-stop puzzelen op zoek naar de oplossingen. Die systemen gebruiken de zogeheten applicatie-specifieke geïntegreerde schakelingen (afgekort ASICs) van bedrijven als Bitmain.