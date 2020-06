Topman Michaël Trabbia verlaat Orange België. De Fransman wordt gepromoveerd tot directeur technologie en innovatie bij het Franse moederbedrijf, zo meldt de Belgische telecomoperator.

Trabbia was bijna vier jaar CEO van Orange België. De raad van bestuur van Orange België zal tegen eind juni zijn opvolger selecteren, zegt het bedrijf. In september gaat Trabbia aan de slag in Frankrijk. In zijn periode in België zette Trabbia Orange in de markt als prijsbreker tegen de grote spelers Proximus en Telenet. Hij moest daarbij voortdurend druk zetten om de regelgeving aan zijn kant te krijgen. Door de kabel van Telenet en Voo te huren, herlanceerde Trabbia bij Orange de bundels met naast een mobiel abonnement ook vast internet en televisie. Met concurrent Proximus sloot hij dan weer een deal om samen te werken bij de uitbouw van het mobiele netwerk.

