Op 1 september 2020 zal Pascal Fiévez, nu nog director public & social sector van NRB, de fakkel overnemen van Benoit Lemaire als Chief Executive Officer van Civadis.

Civadis is het filiaal van de NRB Groep dat gespecialiseerd is in ICT-oplossingen voor de lokale overheden in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is ontstaan als de fusie tussen Adéhis, dat reeds deel uitmaakte van de NRB Groep, en Stésud dat in 2013 werd overgenomen. De toenmalige algemeen directeur van Stésud, Benoit Lemaire, gaf mee vorm aan de fusie en stuurde het fusiebedrijf sinds 2015 aan.

Vanaf 1 september neemt Pascal Fiévez de CEO-fakkel over. Hij is bij NRB al verantwoordelijk voor het salesteam dat instaat voor klanten in de publieke en sociale sector: een omzet van naar eigen zeggen zo'n 90 miljoen euro. Voor hij in 2011 bij NRB aan de slag ging, deed hij al heel wat ervaring op in sales en managementfuncties bij onder meer Proximus, Win, Gfi, Orange en Vocalcom. Een drietal jaar werkte hij ook aan de klantenzijde als strategisch adviseur in ICT en telecom voor de Waalse overheid en de Federatie Wallonië-Brussel. Vanaf september zal Pascal Goossens dan de directie van het Public & Social sector-team bij NRB gaan leiden.

Aan Pascal Fiévez de opdracht om een grootschalig 4-jarenplan te implementeren dat voorziet in een investering van meer dan negen miljoen euro voor de modernisering van het productengamma van Civadis. Civadis maakt trouwens deel uit van de Adinfo-structuur - die voor 51% in handen is van NRB - en die ook CEVI (Gent) en Logins (Mechelen) overspant.

