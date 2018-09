Patrick Steenssens (Tech Data) krijgt er Nederlandse bevoegdheid bij

Deze nieuwe functie van Regional Managing Director Benelux vervangt de country manager-functies in Nederland en België. En opmerkelijk: Patrick Steenssens had al eens dezelfde Benelux-bevoegdheid van 2007 tot 2011. Steenssens werkt al 16 jaar bij Tech Data, aanvankelijk als logistiek directeur maar het grootste deel van zijn carrière als country manager. Dat leverde hem al vier maal de titel van Channel Personality of the Year op.

Patrick Steenssens is een industrieel ingenieur in de elektromechanica en volgde nadien nog een opleiding 'general management' aan de Cranfield universiteit in het Verenigd Koninkrijk. Voor hij bij Tech Data aan de slag ging werkte hij onder meer bij Praxair als Supply Chain Manager. Hij bouwde er een supply chain uit voor de halfgeleidersmarkt.