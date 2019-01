Patrick Van Lishout bouwt Belgische afdeling van IDC uit

Bijna tien jaar was Patrick Van Lishout een van de vaste gezichten bij Gartner in ons land, onder meer als Country Sales Director en als verantwoordelijke voor de grote Europese instellingen. In 2016 koos hij voor een channel management functie bij SAP BeLux, maar ondertussen is Van Lishout weer in de analistenwereld. Hij werd door de Amerikaanse marktresearcher IDC aangetrokken om een Belgische afdeling uit te bouwen. "Sinds juli is de juridische entiteit een feit, en ondertussen zijn er ook twee Executive Advisors aan de slag: mensen met tientallen jaren ervaring in ICT en innovatie die als sparring partner voor onze klanten kunnen optreden", vertelt Van Lishout aan Data News.

Wie IDC zegt, denkt in één adem ook aan Gartner. "Maar de insteek is historisch anders geweest. IDC focust op marktonderzoek voor vendors, waar Gartner eerder de end user, de IT-beslissingsnemer, bedient. Maar het is wel zo dat beide bedrijven meer en meer op elkaars terrein zitten. Het is ook mijn taak om in ons land een afdeling met 'end user advisory services' uit te bouwen, onderzoek en diensten voor CIO's zeg maar", aldus Van Lishout.

De oprichting van een Belgische afdeling hangt ook nauw samen met het ABC4-contract: de vierde versie van de Europese aanbesteding rond 'Advisory, Benchmarking & Consultancy services in ICT'. Waar in de vorige aanbestedingen het hoofdzakelijk Gartner was die de Europese buit binnen haalde, is deze keer IDC aan zet. Het gaat om een contract met een geraamde waarde van 39 miljoen euro verspreid over vier jaar. "Ongeveer 65 Europese instellingen hebben zich ingeschreven in het framework. We zijn begonnen met het opbouwen en zijn gestart met de grootste instellingen zoals DIGIT, het Europees Parlement en de grote agentschappen", klinkt het bij Van Lishout.

Het 55 jaar bestaande IDC is net als Gartner een Amerikaans analistenbureau, maar is merkelijk kleiner. IDC telt zo'n 2.000 medewerkers, waarvan 1.100 analisten. IDC, wat staat voor International Data Corporation, is een privé-bedrijf dat volledig in handen is van IDG, de International Data Group.