Peter Bal zet na 11 jaar een punt achter zijn carrière bij ZF - het vroegere Wabco. Hij gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Ruim vijf jaar lang was Peter Bal Vice President en Business Leader Digital Customer Services bij ZF. Maar hij was ook elf jaar CIO bij Wabco dat in 2020 gekocht werd door ZF. Wabco had op zijn beurt Transics overgenomen in 2014.

ZF is een wereldwijde leverancier van aandrijf- en chassistechnologie. Met de overname van Wabco haalde het destijds ook rembesturingssystemen in huis. Voor zijn periode bij Wabco als CIO werd Peter Bal door Data News nog bekroond tot CIO of the Year in 2015. Peter Bal gaat nu op zoek naar een nieuwe uitdaging.

