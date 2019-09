Dat Peter Dedecker (N-VA) de politiek vaarwel zegt, was al even geweten. Nu kennen we ook zijn directe toekomst. Hij gaat aan de slag bij ML2Grow: een start-up rond AI en machine learning.

ML2Grow is een spin-off van de UGent en imec. De start-up ontwikkelt toepassingen rond machine learning voor bedrijven. Het opstartbedrijf zocht een kandidaat met zowel commerciële flair als een sterke affiniteit voor technologie en onderzoek. "Daar beantwoordt Peter volledig aan én hij specialiseerde recent in ons vakdomein 'big data'. Samen zullen we Vlaamse organisaties helpen om hun eerste stappen te zetten in machine learning", meldt Joeri Ruyssinck, CEO van ML2Grow, in een persbericht.

Peter Dedecker is burgerlijk ingenieur in de computerwetenschappen en volgde in 2018 een postgraduaat big data aan de UGent. Daar ging hij na zijn studies trouwens eerst aan de slag als onderzoeker, vooraleer hij in 2010 voor de politiek koos en verkozen werd tot federaal volksvertegenwoordiger. Nu keert hij dus terug naar de technologiesector.

Na zijn studies ging Dedecker aan de slag bij de UGent en Hogeschool Gent als onderzoeker. In 2010 beëindigde hij zijn academische carrière toen hij verkozen werd als federaal volksvertegenwoordiger. "Dit voelt als thuiskomen. Bovendien is artificiële intelligentie de technologie van de toekomst. Er ligt voor bedrijven in alle mogelijke sectoren een grote opportuniteit om efficiënter en slimmer te gaan werken. Ik zal ze met ML2Grow overtuigen van de vele voordelen van automatisering en machine learning", aldus Dedecker.

ML2Grow - met een kantoor in Zwijnaarde - werd in 2017 opgericht als spin-off van de UGent en imec, geleid door CEO Joeri Ruyssinck en CTO Joachim van der Herten.