Pieter Slavenburg volgt als Benelux-directeur Ronald Vanhyfte op. Die ruilde vorig jaar het bedrijf in voor Splunk BeLux. Sindsdien werd de Benelux-bevoegdheid bij F5 ad interim ingevuld. Pieter Slavenburg was al sinds 2015 verantwoordelijk bij F5 Networks voor de grote service providers accounts en werd in februari nog benoemd tot District Sales Manager voor de Benelux. In zijn nieuwe rol als Benelux-directeur krijgt hij nu de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken in de regio. Voor Slavenburg bij F5 aan de slag ging, werkte hij meer dan 12 jaar bij Cisco Nederland in verschillende rollen.