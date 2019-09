De beslissing van de Nederlandse telecomoperator KPN om een streep te trekken door de beoogde aanstelling van Dominique Leroy als topvrouw, "wijzigt niets" aan de procedure die aan de gang is bij Proximus. Dat meldt het telecombedrijf in een reactie.

KPN maakte vanmorgen bekend af te zien van de benoeming van voormalig Proximus-CEO Leroy als topvrouw. Als reden wordt daarvoor verwezen naar de onderzoeken die tegen Leroy lopen in België na een aandelenverkoop en de onzekerheid daardoor.

Dit wijzigt niets aan de procedure die aan de gang is, klinkt het bij Proximus. Die procedure om een opvolger te vinden voor Leroy werd midden september in gang gezet. Er werd een headhunter aangesteld. Die moet nu een lijst opstellen met potentiële kandidaten. De raad van bestuur zal uiteindelijk een beslissing nemen. In de tussentijd zal financieel directeur Sandrine Dufour de leiding nemen bij Proximus.