Rosanna Kurrer, medeoprichtster en algemeen directrice van CyberWayFinder, is verkozen tot Cyber Security Personality of the Year.

De Cyber Security Personality of the Year is een erkenning die de Belgische Cyber Security Coalition in het leven geroepen heeft om de aandacht te vestigen op een persoon die zich in het bijzonder heeft onderscheiden door zijn of haar inspanningen voor een betere cyberweerbaarheid van het land. Uit 10 finalisten viel de keuze uiteindelijk op Rosanna Kurrer.

Kurrer is medeoprichtster en algemeen directrice van CyberWayFinder. Met het ontwikkelingsprogramma CyberWayFinder heeft ze een methodiek ontwikkeld om de functies van cyberverdediging sneller te bemannen met de beste bestaande menselijke middelen in België. 'Met deze prijs erkennen we de unieke en onvermoeibare bijdrage van Rosanna naar het voorbeeld van haar eigen teams en ook haar voortdurende inspanningen om het Belgische ecosysteem voor de cyberveiligheid te versterken', benadrukt Jan De Blauwe, voorzitter van de jury en algemeen directeur/COO bij NVISO.

Rosanna Kurrer heeft een opleiding architectuuringenieur gevolgd en behaalde een master in bouwkunde aan de Universiteit van Kyoto in Japan. Rosanna is ook een MIT-gecertificeerde Master Trainer in Educational Mobile Computing, en ambassadrice van de EU-programmeerweek. Ze is gepassioneerd door de methodiek van design thinking en hecht veel belang aan een mindset die gericht is op groei, en ook aan een aanpak die gebaseerd is op actie en samenwerking. Haar unieke persoonlijkheid is volgens één van de sleutels tot het succes van het CyberWayFinder-programma.

