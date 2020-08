Tom Janssen wordt CIO ad interim bij Roularta, uitgever van onder meer Knack, Trends, Flair, Libelle en ook Data News. Alle 'digital' projecten en IT-opdrachten komen voortaan samen in één afdeling.

Tom Janssen (45) start bij Roularta als CIO ad interim. Hij zal er de nieuwe afdeling 'projecten en ontwikkeling' (P&O) opstarten die de vroegere Digital Hub en de IT-afdeling samenbrengt. De uitgeverij stapt daarmee af van de opdeling tussen webontwikkeling, advertentiemarkt, lezersmarkt, productie en printing. De nieuwe overkoepelende organisatiestructuur moet Roularta toelaten om de komende maanden tientallen digitale projecten uit te rollen.

Hij neemt in die functie de fakkel over van Stefan Seghers (Digital Hub) en Willem Vandenameele (IT). Stefan Seghers blijft wel Chief Digital Officer (CDO) en richt zich de komende maanden vooral op data en direct marketing. Willem Vandenameele verlaat het bedrijf waar hij meer dan 29 jaar verantwoordelijk was voor de IT-infrastructuur. Sinds 2010 was hij als IT Director ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling.

Tom Janssen heeft 22 jaar ervaring in diverse sectoren opgebouwd, waarvan de laatste 10 jaar als interim IT-manager bij bedrijven als LBC Tank Terminals, AS Adventure, Carglass en BESIX Infra. Daar komt dus nu de mediasector bij.

