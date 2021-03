Na een carrière van 34 jaar waarvan de laatste 10 jaar als CIO, ruilt Rudi Peeters KBC in voor Vandersanden. Hij wordt CEO bij het familiebedrijf dat specialiseert in bakstenen.

Rudi Peeters zegt daarmee ook de IT-wereld vaarwel. 'Ik kijk zeer tevreden terug op mijn parcours bij KBC. Mijn laatste 10 jaar als CIO was een echte topjob. Voor mij is de rol van CIO de mooiste binnen het bedrijf omdat je een zicht hebt op alle activiteiten. Maar als je de mooiste job kan doen, en dat tien jaar lang, dan weet je dat het tijd wordt voor iets anders', zegt Peeters aan Data News.

Keuze voor innovatie

En anders is die nieuwe uitdaging wel. Rudi Peeters stopt in mei als CIO bij KBC om dan vanaf oktober de CEO-rol waar te nemen bij Vandersanden. Het familiebedrijf Vandersanden is één van de grootste baksteenproducerende bedrijven in Europa: van gevelstenen tot klinkers en straatstenen. 'Ik word er meteen ook de eerste niet-familiale CEO', aldus Peeters die aangeeft dat innovatie voor hem de doorslag geeft in zijn keuze. 'Om maar een voorbeeld te geven: hier slagen we er in om op een CO2-neutrale manier te produceren. Maar daar liggen nog meer uitdagingen, die ik heel graag aan ga", zegt Rudi Peeters die bioloog van opleiding is. 'Tijd nu om mijn oude cursussen nog eens boven te halen', lacht Peeters.

In 2014 en nogmaals in 2016 werd Rudi Peeters genomineerd door Data News voor CIO of the Year. Hij duikt ook regelmatig op bij netwerk- en CIO-events. In afwachting van zijn start bij Vandersanden is Rudi Peeters wel van plan om nog een aantal start-ups te begeleiden.

Rudi Peeters zegt daarmee ook de IT-wereld vaarwel. 'Ik kijk zeer tevreden terug op mijn parcours bij KBC. Mijn laatste 10 jaar als CIO was een echte topjob. Voor mij is de rol van CIO de mooiste binnen het bedrijf omdat je een zicht hebt op alle activiteiten. Maar als je de mooiste job kan doen, en dat tien jaar lang, dan weet je dat het tijd wordt voor iets anders', zegt Peeters aan Data News.En anders is die nieuwe uitdaging wel. Rudi Peeters stopt in mei als CIO bij KBC om dan vanaf oktober de CEO-rol waar te nemen bij Vandersanden. Het familiebedrijf Vandersanden is één van de grootste baksteenproducerende bedrijven in Europa: van gevelstenen tot klinkers en straatstenen. 'Ik word er meteen ook de eerste niet-familiale CEO', aldus Peeters die aangeeft dat innovatie voor hem de doorslag geeft in zijn keuze. 'Om maar een voorbeeld te geven: hier slagen we er in om op een CO2-neutrale manier te produceren. Maar daar liggen nog meer uitdagingen, die ik heel graag aan ga", zegt Rudi Peeters die bioloog van opleiding is. 'Tijd nu om mijn oude cursussen nog eens boven te halen', lacht Peeters.In 2014 en nogmaals in 2016 werd Rudi Peeters genomineerd door Data News voor CIO of the Year. Hij duikt ook regelmatig op bij netwerk- en CIO-events. In afwachting van zijn start bij Vandersanden is Rudi Peeters wel van plan om nog een aantal start-ups te begeleiden.